Fiera di San Valentino a Castelbaldo 2026

La Fiera di San Valentino a Castelbaldo torna dal 7 al 15 febbraio 2026. Per quasi una settimana, il paese si riempie di eventi: mostre, spettacoli, musica, teatro e anche il luna park. La tradizionale lotteria chiude in bellezza questa manifestazione che richiama visitatori da tutta la zona. La fiera si svolge come ogni anno, portando allegria e vita nel cuore di Castelbaldo.

Dal 7 al 15 febbraio torna la storica fiera con mostre, spettacoli, luna park, gastronomia, musica, teatro, carri allegorici e la tradizionale lotteria finale. Castelbaldo si prepara a festeggiare San Valentino con l'edizione 2026 della sua storica fiera, in programma dal 7 al 15 febbraio. Un calendario ricchissimo di appuntamenti che unisce tradizione, cultura, divertimento e momenti per tutta la famiglia, tra mostre, spettacoli, luna park, stand gastronomici, musica dal vivo e la grande estrazione della lotteria.

La Fiera di San Sebastiano 2026 si svolgerà a Rapallo domenica 25 gennaio.

