Questa mattina a Palazzo Santa Lucia, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato i sindacati di Cgil, Cisl e Uil. Al centro dell’incontro ci sono le questioni di lavoro e i salari dei dipendenti pubblici e privati. Fico ha ribadito l’impegno a rafforzare le politiche per migliorare la stabilità dei contratti e aumentare il reddito dei lavoratori in regione. La discussione si è concentrata su come mettere in campo misure concrete per sostenere le famiglie e i cittadini più in difficoltà.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato nel pomeriggio di lunedì i rappresentanti delle principali sigle sindacali regionali — Cgil, Cisl e Uil — a Palazzo Santa Lucia. L’incontro, che si è svolto in un clima di confronto aperto e costruttivo, ha messo al centro del dibattito le politiche del lavoro, con particolare attenzione al reddito, alla stabilità occupazionale e alla formazione professionale. I leader presenti — Nicola Ricci per la Cgil, Mattia Pirulli per la Cisl e Giovanni Sgambati per la Uil — hanno affrontato temi strategici per il futuro economico e sociale della regione, in un momento in cui il mercato del lavoro campano affronta trasformazioni significative legate all’innovazione, alla digitalizzazione e ai nuovi modelli di impiego. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fico in incontro con i sindacati: priorità al reddito e alla stabilità lavorativa per le politiche regionali

Approfondimenti su Roberto Fico

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roberto Fico

Argomenti discussi: Fico e l'incontro con Trump: È fuori di testa, sono preoccupato per il suo stato psicologico. Il racconto choc dopo il vertice a Mar-a-Lago; Politico: Fico traumatizzato dalla salute mentale di Trump. Il premier costretto a smentire; Fico e l'incontro con Trump: Sono preoccupato per il suo stato psicologico. E il premier slovacco smentisce; Politico: Fico scioccato per lo stato psicologico di Donald Trump. Ma lui nega.

Regione Campania, primo incontro con i sindacati per il neo presidente Roberto FicoIl Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia i rappresentanti sindacali regionali di ... ildiariodellavoro.it

Fico e l'incontro con Trump: Sono preoccupato per il suo stato psicologico. E il premier slovacco smentisceIl primo ministro slovacco è tornato da Mar-a-lago traumatizzato dalle condizioni della salute mentale del presidente Usa ... europa.today.it

Vi ricordiamo l'incontro di oggi pomeriggio! Ci vediamo alle 16 in via Cala del Fico 3 - facebook.com facebook

#Fico dopo l'incontro con #Trump: "Traumatizzato dalla sua salute mentale" - la Repubblica x.com