Festa della Candelora dal significato religioso alla tradizione popolare barese

La Festa della Candelora a Bari ha radici antiche e un significato che va oltre la religione. Secondo un detto popolare, i contadini aspettavano questa giornata per leggere il tempo: se non pioveva, il cielo prometteva un periodo secco, mentre se pioveva, arrivavano giorni di pioggia. La tradizione, ormai, ha perso parte della sua funzione meteorologica, ma resta un momento importante per la comunità barese, che la vive ancora con entusiasmo.

''Alla Candelore ce chiove u virnr iè fore, ce non chiove continue angore'' dice un antico detto popolare barese secondo il quale la Candelora rappresentava un giorno davvero tanto atteso dai contadini perchè, decretava le previsioni meteorologiche future. Quindi se la giornata del 2 febbraio è serena e soleggiata significa che la primavera è ancora lontana ma se è fredda e piovosa, allora la primavera è alle porte e l'inverno è quasi terminato. Ma per la Chiesa Cattolica il 2 febbraio rappresenta la festa liturgica della presentazione di Gesù al Tempio, ricorrenza dalle origini antiche, risalente all'epoca romana.

Oggi si celebra la Festa della Candelora, anche nota come Presentazione di Gesù al Tempio.

