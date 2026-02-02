Festa della Candelora dal significato religioso alla tradizione popolare barese

Da baritoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Festa della Candelora a Bari ha radici antiche e un significato che va oltre la religione. Secondo un detto popolare, i contadini aspettavano questa giornata per leggere il tempo: se non pioveva, il cielo prometteva un periodo secco, mentre se pioveva, arrivavano giorni di pioggia. La tradizione, ormai, ha perso parte della sua funzione meteorologica, ma resta un momento importante per la comunità barese, che la vive ancora con entusiasmo.

''Alla Candelore ce chiove u virnr iè fore, ce non chiove continue angore'' dice un antico detto popolare barese secondo il quale la Candelora rappresentava un giorno davvero tanto atteso dai contadini perchè, decretava le previsioni meteorologiche future. Quindi se la giornata del 2 febbraio è serena e soleggiata significa che la primavera è ancora lontana ma se è fredda e piovosa, allora la primavera è alle porte e l’inverno è quasi terminato. Ma per la Chiesa Cattolica il 2 febbraio rappresenta la festa liturgica della presentazione di Gesù al Tempio, ricorrenza dalle origini antiche, risalente all'epoca romana.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Festa della Candelora

2 Febbraio, Festa della Candelora: il significato profondo della Presentazione di Gesù al Tempio

Oggi si celebra la Festa della Candelora, anche nota come Presentazione di Gesù al Tempio.

Pancotto barese, la ricetta della tradizione che nasce dal pane raffermo

Il pancotto barese è un piatto della tradizione che nasce dall’utilizzo del pane raffermo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Festa della Candelora

Argomenti discussi: Buongiorno e buona Festa della Candelora, frasi e immagini da inviare su WhatsApp; Buongiorno e Buona Candelora 2026, IMMAGINI nuove e originali; Candelora 2026, le immagini e le Gif più belle da inviare gratis il 2 febbraio; Cosa significa il giorno della Candelora: origini e proverbi della festa del 2 febbraio.

festa della candelora dalCandelora, la festa della luce che segna il destino dell’invernoIl 2 febbraio si celebra la Candelora, una festa antica che unisce religione, riti popolari e credenze meteo: dalle candele benedette ai proverbi sull’inverno, perché questa data continua a essere cos ... adnkronos.com

festa della candelora dal2 Febbraio, Festa della Candelora: il significato profondo della Presentazione di Gesù al TempioFesta della Candelora: quando la Luce entra nel Tempio. Ripercorriamo la Presentazione di Gesù e il suo significato profondo. lalucedimaria.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.