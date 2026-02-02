Fermo preventivo per chi manifesta ragazzo gravissimo dopo sparatoria con la polizia Trentini pedina di scambio e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Un giovane è rimasto gravissimo dopo un'operazione di polizia in via Sant’Anna, a Fermo. La polizia aveva tentato di fermarlo durante un inseguimento, ma lui ha aperto il fuoco, costringendo gli agenti a reagire. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno messo in atto un fermo preventivo per chi manifesta, mentre a Trento si indaga su una ragazza, descritta come “pedina di scambio” in un traffico di droga. Le notizie di oggi si concentrano su questi episodi e altri fatti di cronaca che

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.