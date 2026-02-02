Dopo gli scontri di ieri durante il corteo per il centro sociale Askatasuna, il governo ha deciso di intervenire. È stato approvato un fermo preventivo per i manifestanti e si pensa di concedere uno scudo penale ai poliziotti coinvolti negli scontri. Le nuove norme saranno discusse nel Consiglio dei Ministri e potrebbero cambiare le regole per le manifestazioni in città.

Dopo gli episodi di violenza che si sono verificati durante il corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino, il Governo ha deciso di modificare il decreto e il disegno di legge sicurezza in discussione in Consiglio dei Ministri e di introdurre due nuove norme. Sono lo scudo penale per gli agenti delle forze dell’ordine, che evita che vengano iscritti automaticamente nel registro degli indagati durante un indagine su eventuali violenze o violazioni della legge da parte loro, e il fermo preventivo, che prevede l’arresto di persone che vengono ritenute potenzialmente violente nel contesto di una manifestazione autorizzata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fermo preventivo ai manifestanti e scudo penale ai poliziotti, ipotesi dopo scontri a Torino

Il governo di Giorgia Meloni sta preparando una legge che bloccherà l’iscrizione dei cittadini nel registro degli indagati in casi di violenza, se si può dimostrare una giustificazione come la legittima difesa.

Gli scontri di ieri a Torino hanno spinto il governo a correre sui nuovi provvedimenti di sicurezza.

Argomenti discussi: Come funziona il fermo preventivo per i manifestanti; Fermo preventivo, daspo per i manifestanti, scudo penale per le forze dell'ordine: dopo gli scontri di Torino il governo prepara una nuova stretta; Sicurezza, riunione a Palazzo Chigi. E Salvini rilancia sul fermo preventivo e la cauzione per i cortei; In arrivo un nuovo Decreto Sicurezza, cosa sappiamo su quanto prevede.

