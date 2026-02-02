Fermato alle 8.50 al bar con il cornetto in mano | processato per evasione dei domiciliari
Alle 8.50, un uomo è stato fermato al bar mentre sorseggiava un cappuccino con un cornetto in mano. Poco dopo, è stato portato in tribunale e processato per aver violato gli arresti domiciliari. La sua semplice uscita di routine si è trasformata in una faccenda giudiziaria.
Condannato in primo grado e assolto in appello, i giudici: "Fatto di lieve entità". Era uscito di casa dieci minuti prima dell'orario consentito Una tranquilla passeggiata mattutina, da casa al bar di fronte per fare colazione con un cornetto e un cappuccino, si è trasformata in una lunga disavventura giudiziaria con un processo per evasione. L’imputato, infatti, era confinato agli arresti domiciliari, con permesso ad uscire solo per motivi familiari, di studio o professionali. In primo grado l’uomo era stato condannato per evasione in quanto trovato a rientrare a casa prima dell'orario consentito dalla detenzione domiciliare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
