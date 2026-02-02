Una lite tra due cittadini bengalesi si è trasformata in un episodio violento ieri nel parco di via Ragusa. Uno dei due è stato colpito al volto con una bottiglia di vetro e ha dovuto ricevere cure mediche. La Polizia è arrivata sul posto e ha arrestato un trentenne coinvolto nell’aggressione.

Durante un litigio viene colpito al volto con una bottiglia di vetro. È accaduto ieri nel parco di via Ragusa dove è intervenuta la Polizia: una lite è passata alle vie di fatto tra due cittadini di origini bengalesi. Il ferito è stato trasporto in ospedale dai sanitari della Croce Rossa per le cure del caso. L’attività investigativa svolta nell’immediatezza dei fatti dai poliziotti della Squadra Volanti della Questura ha consentito di rintracciare il presunto autore del gesto: l’uomo, un 30enne già destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione a seguito di una condanna per minacce e lesioni personali, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferito a bottigliate. Arrestato un trentenne

