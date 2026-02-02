Felipe Melo viene strattonato da un tifoso | il video dell' aggressione

Felipe Melo è stato strattonato da un tifoso del Corinthians prima della finale della Supercopa Rei allo stadio Mané Garrincha di Brasilia. L’ex calciatore, ora commentatore televisivo, si trovava nel settore riservato ai tifosi quando un individuo lo ha aggredito, creando scompiglio tra la gente presente. Il video dell’accaduto sta facendo il giro dei social, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di identificare l’autore dell’aggressione.

Felipe Melo, ex calcitore di Fiorentina, Juventus, Inter, pluricampione del Palmeiras e attuale commentatore televisivo del Grupo Globo, viene aggredito da un tifoso del Corinthians prima della finale della Supercopa Rei, allo stadio Mané Garrincha, a Brasilia, capitale brasiliana, questa domenica. Corinthians e Palmeiras sono arcinemici nel calcio di San Paolo. Vale pure ricordare che Felipe Melo aveva anche giocato per il Flamengo all'inizio della carriera.

