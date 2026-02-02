Felipe Melo viene alle mani con un tifoso | il video dell' aggressione

Felipe Melo si è trovato coinvolto in una rissa con un tifoso del Corinthians prima della finale della Supercopa Rei allo stadio Mané Garrincha di Brasilia. L’ex calciatore, ora commentatore televisivo, è stato aggredito da un supporter durante i festeggiamenti pre-partita. Un video mostra il momento in cui Melo si difende dall’assalto, mentre i tifosi cercano di dividerli. L’episodio ha fatto rapidamente il giro dei social, creando clamore tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Felipe Melo, ex calcitore di Fiorentina, Juventus, Inter, pluricampione del Palmeiras e attuale commentatore televisivo del Grupo Globo, viene aggredito da un tifoso del Corinthians prima della finale della Supercopa Rei, allo stadio Mané Garrincha, a Brasilia, capitale brasiliana, questa domenica. Corinthians e Palmeiras sono arcinemici nel calcio di San Paolo. Vale pure ricordare che Felipe Melo aveva anche giocato per il Flamengo all'inizio della carriera.

