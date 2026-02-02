Feldi Eboli al tecnico Luciano Antonelli la ‘Panchina d’Oro 2025’

La SSD Feldi Eboli ha premiato il tecnico Luciano Antonelli con la ‘Panchina d’Oro 2025’. Antonelli, che guida la squadra, ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia ufficiale. È un risultato importante per il club e per lui, che da tempo lavora con passione e dedizione. La società si è detta felice e orgogliosa di questo traguardo, che mette in luce il buon lavoro svolto sul campo.

Tempo di lettura: 3 minuti La SSD Feldi Eboli si congratula con il suo attuale tecnico, Luciano Antonelli, per aver ricevuto l'importante riconoscimento della Panchina D'Oro 20242025. La FIGC ha premiato il tecnico argentino come miglior allenatore di calcio a cinque della passata stagione dopo che il tecnico sudamericano al suo primo anno in Italia ha conquistato la Coppa Italia. DA NOVITA' A CERTEZZA – Dopo aver preso un'eredità pesante sulla panchina rossoblù, Antonelli ha saputo dimostrare sin da subito grandi qualità umane e professionali che gli hanno permesso non solo di entrare subito in sintonia con l'ambiente Feldi Eboli ma con tutto il mondo del calcio a 5 italiano: "E' una grande emozione ricevere questo premio perché sono stati i miei colleghi a scegliere e quindi avere questo privilegio di essere stato votato da tanti grandi professionisti è un grande onore per me.

