Febbraio | ti sei mai chiesto perché si chiama così? Proverbi tradizioni e riti sul mese di Carnevale e di Sanremo

Il primo febbraio 1958, il Festival di Sanremo si chiuse con una vittoria che avrebbe fatto storia. Domenico Modugno e Johnny Dorelli portarono sul palco ‘Nel blu dipinto di blu’, un brano destinato a diventare un classico. Quel giorno segnò un momento importante per la musica italiana, che ancora oggi ricorda quella vittoria come un punto di svolta. Nel frattempo, nel mese di febbraio, si susseguono tradizioni e riti legati a Carnevale, un periodo ricco di colore e festa. Per molti, è il momento di riflettere anche su come si chiama

Il primo febbraio 1958 la canzone ‘Nel blu dipinto di blu’ vinse l'ottava edizione del Festival di Sanremo con l’interpretazione di Domenico Modugno e Johnny Dorelli. Era destinata a diventare un successo di tutti i tempi. Febbraio, mese del Festival della Canzone Italiana, del Carnevale. Inizia con la Candelora, ricorrenza antichissima del 2 febbraio, mentre nella stessa data negli Stati Uniti si festeggia, attesissimo, il Giorno della Marmotta. I Giorni della Merla sono ormai trascorsi, ma il messaggio della fine di gennaio avverte che è bene usare prudenza, perché il gelo improvviso può ancora arrivare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

