Il mese di febbraio si apre con una serie di scioperi che coinvolgono principalmente il settore dei trasporti. Le proteste partono da singole aziende o zone specifiche, ma presto si estendono a livello nazionale. Le agitazioni stanno creando disagi e stanno spostando l'attenzione sulla situazione dei trasporti in Italia.

Febbraio si apre con una sequenza di agitazioni che riguarda soprattutto il mondo dei trasporti. Il calendario parte subito con proteste circoscritte a singole aziende o territori e, nel corso del mese, arriva fino alle astensioni di portata nazionale. Una partenza “in salita” per pendolari e viaggiatori, ma anche per chi deve programmare turni, consegne e spostamenti in un sistema che, quando rallenta, trascina con sé ritardi e ripianificazioni. Lunedì 2 febbraio, il primo scossone tra Lombardia e Lazio. La settimana inizia con lo sciopero di Trenord proclamato da Orsa Ferrovie, previsto per 23 ore: i treni risultano a rischio dalle 3 del 2 febbraio alle 2 del 3 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Febbraio nero, scioperi in serie e trasporti nel mirino: tutte le date da segnare sul calendario

Approfondimenti su Febbraio Nero

A febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos.

Il 2026 inizia con una serie di scioperi che coinvolgono i principali mezzi di trasporto, tra treni, aerei e autobus.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Febbraio Nero

Argomenti discussi: Scioperi, febbraio nero per chi viaggia. Da oggi a fine mese disagi su bus, treni e aerei; Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quando; Febbraio nero per i trasporti: venti scioperi tra porti, treni e aerei. Usb ferma le banchine venerdì 6; Febbraio nero per i trasporti: raffica di scioperi, treni fermi a fine mese e voli a rischio.

Sciopero dei trasporti: febbraio mese nero per treni, aerei e bus. Oggi Lombardia e Lazio. Tutte le date a rischio in ItaliaSi inizia oggi con Lombardia e Lazio, ma sono una ventina le agitazioni proclamate per le prossime settimane. Stop di 24 ore in tutta Italia il 16 e tra i l 27 e il 28. Il 6 si fermano i portuali ... quotidiano.net

Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quandoUna nuova ondata di scioperi preoccupa viaggiatori e pendolari italiani, con i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo pronti a incrociare le braccia lungo tutto l’ar ... tgcom24.mediaset.it

Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quando #scioperotrasporti x.com

Domenica 1 febbraio 2026...oggi il nostro pranzo alternativo al classico orecchiette e polpette di noi Brindisini ..Linguine al nero di seppia,frittura di calamari e poi ...cozze nere e pelose - facebook.com facebook