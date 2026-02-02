A febbraio, i trasporti italiani vivono giorni complicati. Scioperi e proteste si susseguono in tutto il paese, colpendo treni, aerei e mezzi pubblici. Pendolari e viaggiatori devono fare i conti con disagi e cancellazioni, mentre le agitazioni si moltiplicano nel tentativo di far sentire le proprie ragioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un mese ad alta tensione per pendolari e viaggiatori. Febbraio si prospetta particolarmente difficile per chi si sposta in treno, aereo o con i mezzi pubblici. Una serie di scioperi, sia locali sia nazionali, rischia di paralizzare il sistema dei trasporti, con disagi diffusi lungo tutta la Penisola. Dalle ferrovie al trasporto pubblico locale, passando per porti e aeroporti, ecco le date e le categorie coinvolte. 2 febbraio: prime agitazioni in Lombardia e Lazio. Il mese si apre con le prime proteste. In Lombardia è in programma uno sciopero di 23 ore del personale Trenord, proclamato dal sindacato Orsa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Febbraio nero per i trasporti: calendario degli scioperi in tutta Italia

Approfondimenti su Febbraio Nero

Il 2026 inizia con una serie di scioperi che coinvolgono i principali mezzi di trasporto, tra treni, aerei e autobus.

A febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Febbraio Nero

Argomenti discussi: Scioperi, febbraio nero per chi viaggia. Da oggi a fine mese disagi su bus, treni e aerei; Febbraio nero per chi viaggia: treni, bus e voli a rischio sciopero; L’Italia del Pinot Nero e del Sauvignon – L’evento organizzato da Vinodabere sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 a Roma presso l’Hotel Belstay; Febbraio nero per i trasporti: venti scioperi tra porti, treni e aerei. Usb ferma le banchine venerdì 6.

Febbraio nero per i trasporti: raffica di scioperi, treni fermi a fine mese e voli a rischioSi preannuncia un febbraio ad alta tensione per i trasporti, con una ventina di scioperi tra iniziative nazionali e locali che rischiano di creare disagi diffusi in tutta Italia. A lanciare l’allarme ... giornalelavoce.it

Scioperi, febbraio nero per chi viaggia. Da oggi a fine mese disagi su bus, treni e aereiSi tratta prevalentemente di proteste locali, provinciali e regionali ma nell’elenco compaiono anche due stop nazionali di 24 ore, il 16 e il 27-28 ... repubblica.it

Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quando #scioperotrasporti x.com

Domenica 1 febbraio 2026...oggi il nostro pranzo alternativo al classico orecchiette e polpette di noi Brindisini ..Linguine al nero di seppia,frittura di calamari e poi ...cozze nere e pelose - facebook.com facebook