FcCrotone attivo fino alla chiusura al calciomercato invernale Diverse uscite compensate dagli arrivi

Il Crotone ha concluso le operazioni di calciomercato invernale. La squadra ha fatto alcune uscite importanti, come Sala, Perlingeri e Stronati, ma ha anche inserito nuovi giocatori per compensare le partenze. La sessione di mercato si è chiusa con un bilancio di movimenti che punta a rinforzare la rosa.

In archivio il tormentone del calciomercato invernale 2026. Il Crotone attivo fino alla chiusura. Via il portiere Sala, l'attaccante Perlingeri, il centrocampista Stronati. In entrata il Centrocampista Meli, l'attaccante Russo, il portiere Lattisi, l'attaccante Musso. In uscita il centrocampista Riccardo Stronati (classe 1997) ceduto a titolo definitivo all'Associazione Sportiva Cittadella. In forza al Crotone già nella passata stagione, nell'attuale campionato 14 presenze. L'ultima alla 23esima giornata contro il Potenza all'Ezio Scida. La partenza del pitagorico compensata con l'arrivo del centrocampista Marco Meli (classe 2000) in prestito fino al 30 giugno 2026.

