Le Stelle del Futuro arrivano anche negli obiettivi gratuiti e questa volta tocca a Hayden Hackney. Il centrocampista del Middlesbrough, giovane promessa del calcio inglese, si può sbloccare completando questa sfida. Chi riesce a ottenere Hackney riceve anche 1200 XP, un incentivo in più per provarci subito.

Le Stelle del Futuro arrivano anche negli obiettivi gratuiti! È il turno di Hayden Hackney, centrocampista del Middlesbrough e promessa del calcio inglese. Una carta solida per chi cerca un mediano di rottura o un centrocampista “box-to-box” fisico, ideale per i link con la EFL Championship o per ibridare rose inglesi. Analisi della Carta: Il Motore del Centrocampo. Hackney si presenta con un 87 GEN molto equilibrato, dove spicca soprattutto la fase difensiva e atletica. Fisico (88) e Difesa (86): Le sue statistiche migliori. È un giocatore difficile da superare e ottimo nel recupero palla.. Dribbling (87): Nonostante la stazza, ha un buon controllo palla per uscire dal pressing. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC26 Obiettivo Stelle del Futuro: Sblocca Hayden Hackney (e 1200 XP!)

