famiglia nel bosco arriva la sorella di mamma cartherine potrebbe anche riportare i bambini in australia

Una delle sorelle di mamma Catherine sta arrivando per aiutare la famiglia nel bosco. Potrebbe portare i bambini in Australia, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta tesa e si attende una decisione definitiva.

Roma, 2 febbraio 2026 - In arrivo, in aiuto della ' famiglia nel bosco ', una delle sorelle di mamma Catherine. I parenti della donna hanno deciso di mandare l a sorella psicologa e docente universitaria, per sostenere Catherine e Nathan, oggi chiamati a presentarsi una volta a settimana dal perito nominato dal Tribunale per la valutazione della loro capacità genitoriale. La sospensione della potestà genitoriale per la coppia anglo-australiana, dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila, sarà contestata dalla sorella, pronta a dare garanzie circa l'educazione dei tre nipoti e spiegando la loro condizione prima del provvedimento di allontanamento del Tribunale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La famiglia di Catherine Birmingham, conosciuta come la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di muoversi.

