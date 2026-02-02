Famiglia nel bosco arriva la sorella di mamma Cartherine Potrebbe anche riportare i bambini in Australia

Da quotidiano.net 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle sorelle di mamma Catherine sta arrivando per aiutare la famiglia nel bosco. Potrebbe portare i bambini in Australia, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta tesa e si attende una decisione definitiva.

Roma, 2 febbraio 2026 - In arrivo, in aiuto della ' famiglia nel bosco ', una delle sorelle di mamma Catherine. I parenti della donna hanno deciso di mandare l a sorella psicologa e docente universitaria, per sostenere Catherine e Nathan, oggi chiamati a presentarsi una volta a settimana dal perito nominato dal Tribunale per la valutazione della loro capacità genitoriale. La sospensione della potestà genitoriale per la coppia anglo-australiana, dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila, sarà contestata dalla sorella, pronta a dare garanzie circa l'educazione dei tre nipoti e spiegando la loro condizione prima del provvedimento di allontanamento del Tribunale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

famiglia nel bosco arriva la sorella di mamma cartherine potrebbe anche riportare i bambini in australia

© Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, arriva la sorella di mamma Cartherine. Potrebbe anche riportare i bambini in Australia

Approfondimenti su Cartherine Famiglia

Famiglia del bosco, la sorella di Catherine in Italia: «Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni». Cosa succede ora

La famiglia di Catherine Birmingham, conosciuta come la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di muoversi.

«Quando torniamo a casa?». La richiesta dei bambini tolti alla famiglia nel bosco di Chieti, il legale: «Anche la mamma è molto scossa»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Famiglia nel bosco, il lavoro della madre Catherine in rete - Stori italiane 23/12/2025

Video Famiglia nel bosco, il lavoro della madre Catherine in rete - Stori italiane 23/12/2025

Ultime notizie su Cartherine Famiglia

Argomenti discussi: Il caso della famiglia nel bosco arriva a Bruxelles; Famiglia nel bosco, i genitori chiedono la revoca dell'assistente sociale; Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, hanno denunciato l'assistente sociale: È ostile con noi; Famiglia nel Bosco chiede la revoca dell’assistente sociale: 'Ostile e non imparziale'.

famiglia nel bosco arrivaFamiglia nel bosco, arriva la sorella di mamma Cartherine. Potrebbe anche riportare i bambini in AustraliaLa famiglia di Catherine ha inviato in Abruzzo sua sorella, psicologa e docente universitario, per aiutare la coppia. Potrebbe anche chiedere di portare i piccoli dai nonni ... quotidiano.net

famiglia nel bosco arrivaFamiglia nel bosco, in Italia arriva la sorella psicologa di Catherine: Bimbi sani, non usano i videogiochiAtteso in Italia l'arrivo della sorella di Catherine Birmingham, psicologa con vent'anni di esperienza, per sostenere la causa della famiglia nel bosco ... virgilio.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.