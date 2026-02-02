fallout microsoft pubblica il nuovo spot con aaron moten ed il vault boy della serie tv

Microsoft ha pubblicato un nuovo spot per celebrare la fine della seconda stagione della serie TV di Fallout. Nel video, si vedono Aaron Moten e il Vault Boy, i simboli più noti del franchise, in azioni che richiamano l’atmosfera post-apocalittica. La mossa punta a mantenere vivo l’interesse tra i fan, anche dopo la conclusione della stagione.

Per celebrare il finale della seconda stagione della serie TV di Fallout, Microsoft e Bethesda hanno pubblicato un nuovo spot ufficiale dedicato al celebre franchise post-apocalittico. Protagonisti del video sono Aaron Moten, interprete di Maximus nello show di Prime Video, e il Vault Boy, storica mascotte della serie. Il filmato unisce promozione, ironia e riferimenti iconici all’universo Fallout. L’obiettivo è accompagnare la conclusione della stagione con una spinta coordinata sui videogiochi del brand. Il risultato è un contenuto leggero ma ricco di rimandi per i fan. Nel trailer, Aaron Moten interagisce con il Vault Boy in una serie di sketch e situazioni che richiamano direttamente Fallout 76 e altri capitoli della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it

