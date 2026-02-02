Fabrizio Corona ci riprova Falsissimo torna online | Nuovi contenuti clamorosi Poi la provocazion

Fabrizio Corona torna online e promette contenuti “clamorosi”. Dopo un periodo di silenzio, l’ex fotografo si ripresenta sui social con una serie di provocazioni che già fanno discutere. Corona ha annunciato nuovi video e post che rischiano di riaccendere le polemiche, mentre sui social si moltiplicano i commenti tra chi lo difende e chi lo accusa di provocare ancora una volta.

Fabrizio Corona torna in campo con un colpo di scena che riaccende il dibattito sul confine tra libertà di espressione e diffamazione. Dopo la rimozione della puntata più controversa del suo format *Falsissimo* da YouTube, causata da una diffida formale inviata da Mediaset a Google e Meta, l’ex paparazzo ha annunciato il ritorno in rete della puntata cancellata, questa volta con contenuti aggiunti e inediti. L’evento è previsto per stasera, alle ore 21:00, con un’anteprima postata su Instagram che promette “40 minuti nuovi, esclusivi e clamorosi”. La mossa è chiaramente una risposta diretta alla decisione delle piattaforme, che hanno rimosso il video per violazione del diritto d’autore, in seguito alle pressioni dell’azienda di Berlusconi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fabrizio Corona torna online con un nuovo video su Instagram.

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google Italy e Google Ireland, accusandoli di non aver rimosso contenuti diffamatori riguardanti Fabrizio Corona e Falsissimo.

Fabrizio Corona: Anteprima Falsissimo caso Signorini e quando esce la puntata che farà parlare tutti

Argomenti discussi: Ludmilla Radchenko, ex Letterina pubblica le chat con Fabrizio Corona: Ti volevo parlare di una cosa, fidati...; Cosa ha detto davvero il giudice su Corona; Filippo Champagne - chiamato cocainomane - porta in tribunale Fabrizio Corona; Fabrizio Corona accusa Gerry Scotti, le ex Letterine Alessia Fabiani e Vincenza Cacace rompono il silenzio.

