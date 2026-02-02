Ezio Greggio la confessione sulle Veline | A me gira la testa per tutte ma oggi sono ' signorino'

Ezio Greggio torna in tv dopo tanto tempo. Questa volta, con un tono diverso, ha parlato delle Veline e delle sue emozioni.

Dopo una lunga assenza Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono tornati dietro al bancone di Striscia la notizia in una edizione tutta rinnovata e in prima serata. Il ritorno sul piccolo schermo del format ideato da Antonio Ricci è stata l'occasione per Greggio per ripercorrere le tappe più importanti della sua esperienza a Striscia in questi quasi 40 anni di conduzione. "Le ho fatte tutte, 38 edizioni. Di cui 32 con Enzino. Tra noi c'è una simbiosi rara, siamo una coppia, però liberi, l'ideale", ha confessato Ezio sulle pagine del Corriere. Il debutto nel 1994. Di quel primo giorno dietro al bancone di Striscia Ezio Greggio ricorda ogni secondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

