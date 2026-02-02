Ex ricercatore di Google accusato di aver trafugato dati su intelligenza artificiale per conto della Cina

Un ex ricercatore di Google è stato condannato a San Francisco per aver rubato dati su intelligenza artificiale. La giuria ha riconosciuto che l’uomo ha trafugato segreti industriali legati ai supercomputer usati nello sviluppo dell’IA, presumibilmente per conto della Cina. La sentenza arriva dopo un processo che ha messo in luce come le aziende tecnologiche siano sempre più nel mirino di attacchi informatici di questo tipo.

Un ex ingegnere software di Google è stato condannato da una giuria federale di San Francisco per spionaggio economico e furto di segreti industriali legati ai supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale. Il verdetto, emesso nel febbraio 2026, chiude un processo che ha messo in luce le vulnerabilità delle tecnologie più avanzate in un contesto di crescente competizione geopolitica. Linwei Ding, assunto da Google nel 2019, è stato accusato di aver sottratto oltre duemila pagine di documentazione riservata tra maggio 2022 e aprile 2023, caricandole su un account personale su Google Cloud.

