Ex consulente di Putin | i colloqui in corso sono una sceneggiatura nessuna intenzione reale di raggiungere un accordo

L’ex consulente di Putin, Markov, dice che i colloqui tra Russia, Stati Uniti e Ucraina sono solo una sceneggiatura. Secondo lui, non c’è intenzione di trovare un accordo reale. La situazione resta incerta e i negoziati sembrano più una finzione che un passo concreto verso una soluzione.

L’ex consigliere del Cremlino, Markov, ha rilasciato un’analisi decisa sulla corrente fase di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, definendoli una sceneggiatura senza fine reale. Secondo le sue dichiarazioni, le trattative in corso non mirano a un’intesa concreta, ma servono a plasmare un’immagine di dialogo internazionale che nasconde obiettivi strategici ben diversi. L’analisi, basata su una lunga esperienza all’interno dell’apparato politico russo, mette in evidenza un disallineamento fondamentale tra la retorica ufficiale e le reali intenzioni delle parti in causa. Markov sottolinea che le discussioni si concentrano su dettagli tecnici – come il futuro status del Donbass, il ruolo delle forze di sicurezza, le modalità di verifica – senza mai affrontare il nodo centrale: la volontà di raggiungere un accordo condiviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex consulente di Putin: i colloqui in corso sono una sceneggiatura, nessuna intenzione reale di raggiungere un accordo Approfondimenti su Putin Consigliere Ucraina, domani colloqui Witkoff-Putin a Mosca, Trump: “Nessuna deadline per accordo, buone possibilità, ma corruzione Kiev non aiuta” Putin: “La presa Pokrovsk ci consentirà di raggiungere tutti i nostri obiettivi”. Witkoff a Mosca per nuovi colloqui di pace Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Putin Consigliere Argomenti discussi: Il pedofilo Epstein e il tentativo di golpe in Russia nel 2012; Daniele Luttazzi - La tempesta mediatica che ha colpito la Bbc si è sgonfiata da sola. Nessun invito a comparire al momento per l'ex presidente Gavuglio. Nuova accelerata nell'inchiesta della Procura che ha nominato un consulente tecnico per esaminare i bilanci - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.