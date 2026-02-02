Una giovane cantante di 26 anni, ex concorrente di “The Voice”, è morta nel sonno in Nigeria, dopo essere stata morsa da due serpenti. La notizia ha sconvolto amici e familiari. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe avuto solo un antidoto disponibile, mentre l’altro non era accessibile. La vicenda solleva dubbi sulla gestione delle emergenze mediche nel paese.

Sconcerto in Nigeria per la morte di una cantante 26enne, ex concorrente di “The Voice”, sabato scorso, dopo essere stata morsa da un serpente. Ifunanya Nwangene è diventata famosa dopo essere apparsa a “The Voice Nigeria” nel 2021. Il suo timbro fondeva jazz, opera, musica classica e soul. Sam Ezugwu, co-fondatore e direttore musicale dell’Amemuso Choir, dove cantava la vittima, ha detto alla BBC che Nwangene era una “stella nascente. Aveva in programma di mettere in scena il suo primo concerto da solista entro la fine dell’anno. Oltre a cantare era anche un’architetto”. Hillary Obinna, un’altra amica che cantava con lei, ha detto sempre alla BBC che gli era stato detto che stava dormendo quando “il morso del serpente l’ha svegliata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ex concorrente di “The Voice” è morta mentre dormiva per il morso di due serpenti: ecco cos’è successo. Sospetto caso di malasanità: “Avevano solo un antidoto su due”

Approfondimenti su The Voice Italia

Una giovane donna di 26 anni, ex concorrente di The Voice Nigeria, è morta in modo improvviso e assurdo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su The Voice Italia

Argomenti discussi: Ex concorrente di Për'puthen arrestato per aver venduto prodotti contraffatti con loghi di lusso; Luca Napolano, morto a 36 anni il fratello di un ex concorrente di Amici: era il nipote del vicesindaco di Calvizzano; Da manager a cuoco: Franco di MasterChef cambia vita dopo il programma; Caso Signorini, l’ex manager di Medugno non risponde ai pm: Piscopo è indagato per revenge porn.

Morta ex concorrente di The Voice: morsa nel sonno da due serpenti, aveva 26 anniUna morte assurda quella di Ifunanya Nwangene, ex concorrente di The Voice Nigeria. La cantante è deceduta dopo essere stata morsa da due serpenti che si erano introdotti nel suo appartamento mentre ... fanpage.it

Un’ex concorrente di The Voice Nigeria è morta a 26 anni a causa di un morso di un cobraIfunanya Nwangene, ex concorrente di The Voice Nigeria, è morta all'età di 26 anni: è stata morsa da un cobra e nessuna struttura sanitaria coinvolta ... fanpage.it

Il #TeamLoredana è ufficialmente al completo e più forte che mai! Preparatevi, perchè vi faremo sognare! Appuntamento a venerdì prossimo con la SEMIFINALE! The Voice of Italy #loredanabertè #TeamLoredana - facebook.com facebook

Loredana e Nek si contendono un concorrente a #TheVoiceKidsIT Certe immagini non si possono spiegare -> youtu.be/cOKibnIJ-do x.com