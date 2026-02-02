Ex assessore Carosso indagato per affari in Giappone | vendeva tartufi all’Expo di Osaka nega tutto e minaccia querela

L’ex assessore regionale al Turismo e all’Urbanistica del Piemonte, Fabio Carosso, si trova coinvolto in un’indagine per presunto conflitto d’interessi. Secondo le ultime notizie, sarebbe accusato di aver venduto tartufi all’Expo di Osaka in Giappone. Carosso nega ogni accusa e minaccia azioni legali, ma l’indagine prosegue e il caso fa discutere.

L’ex assessore regionale al Turismo e all’Urbanistica del Piemonte, Fabio Carosso, è al centro di un’indagine per presunto conflitto d’interessi dopo essere stato riprodotto in un servizio di Report, in onda su Rai 3. Il programma ha ricostruito la sua presenza a Osaka durante l’Expo 2025, dove ha partecipato a un evento dedicato al tartufo all’interno del Padiglione Italia, insieme al presidente Alberto Cirio, all’assessora Chiarelli e all’assessore Bongioanni. L’evento, organizzato dalla Regione Piemonte, è stato presentato come un’occasione di promozione del territorio, ma le immagini hanno suscitato dubbi sulle reali motivazioni della sua partecipazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

