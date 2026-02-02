Eventi gratuiti a Roma a Febbraio 2026 | cosa fare senza spendere un euro

A Roma, a febbraio, non mancano le occasioni per divertirsi senza spendere un euro. Tra chiese barocche, palazzi storici e fontane famose, la città apre le porte gratuitamente, offrendo a residenti e visitatori la possibilità di scoprire angoli nascosti e meraviglie senza dover tirare fuori il portafoglio.

Tra chiese barocche, palazzi nobiliari, fontane monumentali e angoli segreti, Roma si conferma anche a febbraio una città accogliente per chi vuole vivere la cultura senza svuotare il portafoglio. Il calendario del mese è ricchissimo di eventi gratuiti, tra musei aperti, mostre, cinema, concerti e feste tradizionali: un’occasione perfetta per residenti e turisti curiosi. Musei gratis e aperture speciali. Dal 1° febbraio entra in vigore il nuovo sistema tariffario comunale: tutti i residenti di Roma e della Città Metropolitana possono accedere gratuitamente ai musei e monumenti di competenza di Roma Capitale.🔗 Leggi su Funweek.it

A gennaio 2026, Roma propone numerosi eventi gratuiti, ideali per scoprire la città senza spendere.

