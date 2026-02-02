Europei di Pallanuoto il Setterosa va dritta all’obiettivo | conquista la semifinale Ora l’Olanda

Da cdn.ilfaroonline.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro la Grecia, il Setterosa si riprende e batte la Francia 24-5. Ora punta la semifinale, con l’Olanda in vista. La squadra italiana si mette subito alle spalle la delusione e dimostra di voler andare avanti, consolidando il suo cammino nel torneo.

Funchal – Rialza la testa il Setterosa di Pallanuoto, dopo la sconfitta con la Grecia (leggi qui) e vince con la Francia 24-5. Un grande risultato di misura che sottolinea la determinazione, il carattere e il talento delle ragazze di Coach Silipo che ora puntano alla semifinale. Ed è stata proprio la semifinale l’obiettivo ambizioso perseguito a Funchal. Sono arrivati gol a grappolo: cinque gol di Ranalli, triplette di Bettini, Papi e Tabani. Si è chiuso allora il Girone E e l’Italia si prende il secondo posto. La prossima partita si giocherà, nella giornata di domani, con l’Olanda (20,15 ora italiana).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Approfondimenti su Europei Pallanuoto

Pallanuoto femminile, l’Italia batte l’Olanda! Squillo del Setterosa in amichevole verso gli Europei

L’Italia di pallanuoto femminile ha ottenuto una vittoria per 20-19 ai rigori contro l’Olanda in un’amichevole al Centro Federale di Ostia.

Pallanuoto Femminile, il Setterosa in raduno al Polo Natatorio di Ostia: obiettivo Europei

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Europei Pallanuoto

Argomenti discussi: Europei di Belgrado. Serbia-Italia 17-13. Settebello in finale per il bronzo; Il Settebello agli Europei 2026: tutto quello che c'è da sapere; Europeo, Settebello battuto: bronzo alla Grecia. E adesso forza Setterosa; LIVE Serbia-Italia 17-13, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: padroni di casa troppo superiori, Settebello per il bronzo.

europei di pallanuoto ilDove vedere in tv Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile 2026: orario semifinale, programma, streamingMercoledì 4 febbraio (ore 20:15 italiane), la Nazionale italiana di pallanuoto femminile è attesa a un impegno non semplice, affrontando la semifinale ... oasport.it

europei di pallanuoto ilEuropei di pallanuoto, Italia travolgente: Francia ko 24-5, Setterosa in semifinaleProva di forza delle azzurre a Funchal: dopo il ko con la Grecia, l’Italia reagisce con una prestazione dominante contro la Francia e conquista l’accesso alle s ... sportface.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.