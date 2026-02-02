Europei di Pallanuoto il Setterosa va dritta all’obiettivo | conquista la semifinale Ora l’Olanda

Dopo la sconfitta contro la Grecia, il Setterosa si riprende e batte la Francia 24-5. Ora punta la semifinale, con l’Olanda in vista. La squadra italiana si mette subito alle spalle la delusione e dimostra di voler andare avanti, consolidando il suo cammino nel torneo.

Funchal – Rialza la testa il Setterosa di Pallanuoto, dopo la sconfitta con la Grecia (leggi qui) e vince con la Francia 24-5. Un grande risultato di misura che sottolinea la determinazione, il carattere e il talento delle ragazze di Coach Silipo che ora puntano alla semifinale. Ed è stata proprio la semifinale l’obiettivo ambizioso perseguito a Funchal. Sono arrivati gol a grappolo: cinque gol di Ranalli, triplette di Bettini, Papi e Tabani. Si è chiuso allora il Girone E e l’Italia si prende il secondo posto. La prossima partita si giocherà, nella giornata di domani, con l’Olanda (20,15 ora italiana).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Europei Pallanuoto

L’Italia di pallanuoto femminile ha ottenuto una vittoria per 20-19 ai rigori contro l’Olanda in un’amichevole al Centro Federale di Ostia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Europei Pallanuoto

Argomenti discussi: Europei di Belgrado. Serbia-Italia 17-13. Settebello in finale per il bronzo; Il Settebello agli Europei 2026: tutto quello che c'è da sapere; Europeo, Settebello battuto: bronzo alla Grecia. E adesso forza Setterosa; LIVE Serbia-Italia 17-13, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: padroni di casa troppo superiori, Settebello per il bronzo.

Dove vedere in tv Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile 2026: orario semifinale, programma, streamingMercoledì 4 febbraio (ore 20:15 italiane), la Nazionale italiana di pallanuoto femminile è attesa a un impegno non semplice, affrontando la semifinale ... oasport.it

Europei di pallanuoto, Italia travolgente: Francia ko 24-5, Setterosa in semifinaleProva di forza delle azzurre a Funchal: dopo il ko con la Grecia, l’Italia reagisce con una prestazione dominante contro la Francia e conquista l’accesso alle s ... sportface.it

È SEMIFINALEEEEE Non c’è partita fra Italia e Francia agli Europei di pallanuoto di Funchal! Il Setterosa si impone con un netto 24-5, segnando ben 13 reti nel secondo tempo! Le azzurre sono fra le MIGLIORI QUATTRO del continente! Andiamo - facebook.com facebook

Europei Italia-Francia 24-5 Setterosa in semifinale a Funchal #Pallanuoto #Europei x.com