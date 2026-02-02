Europei ciclismo su pista 2026 oggi | orari lunedì 2 febbraio tv streaming italiani in gara

Questa mattina a Konya sono scesi in pista gli italiani ai Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. La seconda giornata di gare si è aperta con le prove di qualificazione e le prime sfide, mentre gli atleti sperano di portare a casa medaglie importanti. La gara prosegue nel pomeriggio con diverse discipline, con gli italiani che cercano di migliorare i loro risultati dopo l’esordio di ieri. La competizione, trasmessa anche in diretta streaming e in TV, continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati italiani.

I Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 si preparano a vivere la seconda giornata di gare. La rassegna continentale è iniziata ieri a Konya, in Turchia, e si concluderà giovedì 5 febbraio. L'Italia proverà ad essere protagonista grazie ad una squadra costituita dal giusto mix tra giovani prospetti di sicuro talento ed elementi più esperti. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 11.30 E 16.30 La rappresentativa tricolore, dopo aver conquistato la storica medaglia di bronzo nella velocità maschile con il trio formato da Stefano Minuta, Matteo Bianchi e Mattia Predomo, torna in pista per provare a conquistare nuove e prestigiose soddisfazioni.

