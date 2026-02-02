Erica Cipressa tradisce l’Italia | rappresenterà la Francia nel fioretto femminile

Erica Cipressa ha deciso di lasciare l’Italia e vestirà i colori della Francia nel fioretto femminile. La scelta ha sorpreso molti, anche se lei stessa ha spiegato che si è trattato di una decisione ponderata e difficile. La schermidora aveva già rappresentato l’Italia in passato, ma ora si prepara a gareggiare per un’altra Nazionale. La sua scelta apre un nuovo capitolo nella sua carriera.

Una decisione complessa, ma ponderata. Erica Cipressa non sarà in pedana per rappresentare l’Italia nelle prossime competizioni di scherma. A comunicarlo è stata la stessa atleta attraverso i suoi canali social, confermando una scelta che, alla luce degli eventi recenti, non sorprende. L’annuncio dello scorso 26 ottobre, con cui Cipressa aveva lasciato il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, aveva già suggerito quale sarebbe stato il percorso della fiorettista. Il 2025 è stato complicato: la schermitrice ha dovuto fare i conti con una tendinite cronica agli ischiocrurali, accompagnata da edema osseo e una fissurazione del semimembranoso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Erica Cipressa tradisce l’Italia: rappresenterà la Francia nel fioretto femminile Approfondimenti su Erica Cipressa La decisione di Erica Cipressa: “Nelle prossime gare rappresenterò la Francia” Erica Cipressa ha annunciato che nelle prossime gare non rappresenterà più l’Italia. La decisione di Erica Cipressa: “Nelle prossime competizioni rappresenterò la Francia” Erica Cipressa ha deciso di non gareggiare più per l’Italia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Erica Cipressa Erica Cipressa tradisce l’Italia: rappresenterà la Francia nel fioretto femminileUna decisione complessa, ma ponderata. Erica Cipressa non sarà in pedana per rappresentare l’Italia nelle prossime competizioni di scherma. A comunicarlo ... oasport.it Era chiaro da qualche tempo, già da quando ha lasciato il suo gruppo sportivo, ma adesso è ufficiale: la fiorettista Erica Cipressa, a sq a Tokyo2020(1), dalla prossima gara rappresenterà la Francia (suo marito è francese e vivono a Parigi) x.com Erica Cipressa. CJ · Whoopty. Dopo mesi di limitazioni dovute a un infortunio, la preparazione continua e il recupero è progressivo per ritrovare ritmo e intensità in pedana #training #sport #fencing #scherma #escrime - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.