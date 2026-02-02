Miroslav Lajcak si dimette dalla carica di consigliere per la sicurezza nazionale in Slovacchia. Dopo aver negato di aver parlato di donne con Jeffrey Epstein, ha cambiato idea e ha deciso di lasciare il suo incarico. La sua decisione arriva pochi giorni dopo le rivelazioni sui file di Epstein e le sue implicazioni.

Il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro slovacco si è dimesso dopo che documenti pubblicati dagli Stati Uniti hanno mostrato uno scambio di messaggi su ragazze e diplomazia con Jeffrey Epstein. Le dimissioni arrivano il giorno dopo la pubblicazione di tre milioni di documenti relativi all’influente finanziere da parte del Dipartimento di Giustizia Usa. Dopo che Epstein ha inviato un’immagine, non visibile nel verbale, Lajcák risponde: “Perché non mi inviti a questi incontri? Prenderei la ragazza ‘MI’.” “Chi non lo farebbe?”, risponde Epstein. “Puoi averle entrambe, non sono possessivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Epstein files, Slovacchia: si dimette consigliere per la sicurezza nazionale Miroslav Lajcak

