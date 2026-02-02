Nell’ultima puntata di Generazione, si è parlato di uomini trans che diventano padri partorendo i propri figli. La storia di Freddy McConnell ha fatto emergere domande sulla possibilità per i corpi maschili di portare avanti una gravidanza e su come il percorso di transizione possa influire sulla fertilità. Si cerca di capire se e come si può diventare genitori anche dopo aver scelto di cambiare sesso.

I corpi maschili possono partorire? Affrontare un percorso di transizione compromette la fertilità? Nell'ultima puntata di Generazione abbiamo provato a rispondere a questa e ad altre domande partendo dalla storia di Freddy McConnell. Freddy McConnell e suo figlio SJ passeggiano sul lungomare di Brighton, nel Regno Unito. Quel pomeriggio al mare c’è poca gente: è marzo, fa ancora freddo. SJ, quattro anni, rincorre un pallone sulla spiaggia: a un certo punto un signore si ferma, lo guarda, gli sorride e facendo l’occhiolino a Freddy gli dice: “Avete lasciato la mamma a fare un riposino e ve la state spassando, eh?”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ep. 7 – Chi sono i seahorse dad, gli uomini trans che partoriscono i propri figli

Approfondimenti su Seahorse Dad

Nel 2025, non sono emersi nuovi eroi, ma si sono affermati nuovi profili di uomini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Seahorse Dad

Argomenti discussi: Ep. 7 – Chi sono i seahorse dad, gli uomini trans che partoriscono i propri figli; NCIS: Los Angeles: Ep. 6 - A caccia di Navy Seal Video; Chi è Leonardo Maria Del Vecchio? - Otto e Mezzo - Puntata del 29/1/2026; After Hours | Ep.7 in Diretta Streaming | DAZN IT.

Quali sono le società che fanno fatturati milionari, chi le guida e quali sono le aziende che stanno emergendo nel mercato fiorentino delle auto - facebook.com facebook

ma chi sono quelli della upper class che coccolano i violenti a #Torino Se una procuratrice fa simili accuse gravi deve anche fare i nomi e agire se pensa che qualcuno alimenti violenze e caos come la guerriglia indecente vista ieri a Torino #Askatasuna x.com