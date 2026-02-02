La Comunità del Taburno rimane senza bilancio. L’Ente montano ha deciso di rinviare il Consiglio che avrebbe dovuto approvare il documento finanziario. NdC critica questa mossa, definendola un atteggiamento anti-istituzionale e un escamotage per bloccare il lavoro. La situazione si fa tesa, con le opposizioni che chiedono chiarezza e un ritorno alla normalità.

NdC denuncia il rinvio del Consiglio sul Bilancio dell’Ente montano del Taburno: “Decisione unilaterale e motivazioni pretestuose”. Benevento, 31 gennaio 2026 – “Abbiamo appreso con rammarico, ma senza troppo stupore, l’annullamento, deciso con atto unilaterale e motu proprio dal presidente pro tempore, del Consiglio che avrebbe dovuto approvare il Bilancio di previsione, con relativi allegati, dell’Ente montano del Taburno. Gli atti cruciali, che determinano il funzionamento dell’Ente, sono rinviati con motivazioni generiche, per non dire risibili “, lo scrivono in una nota i rappresentanti di Noi di Centro in seno all’Ente montano del Taburno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ente Montano, NdC: “Bilancio della Comunità è ostaggio di escamotage: è atteggiamento anti-istituzionale”

Approfondimenti su Ente Montano Taburno

L’Ente montano del Taburno ha ricevuto una diffida dal Prefetto per convocare il Consiglio, dopo che la Nostra Comunità ha ribadito di possedere i numeri necessari.

L’Ente montano del Taburno ha nominato un commissario ad acta per la convocazione del Consiglio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ente Montano Taburno

Argomenti discussi: Ente montano del Taburno, NdC: Bilancio della Comunità è ostaggio di escamotage: è atteggiamento anti-istituzionale; SPINA: DELIBERA REGIONALE SU AREE INTERNE SEGNA UNA INVERSIONE DI TENDENZA; Accorpamento Sant'Angelo a Sasso-Moscati, interrogazione di Rubano. Errico: 'Rivedere i criteri'; **C.sinistra: galassia ‘centrista’ a convention Spadafora, ‘prove’ di Margherita 2.0**.

Ente montano, NdC: ''Bilancio della Comunità e ostaggio di escamotage. E' atteggiamento anti-istituzionale'' PoliticaAbbiamo appreso con rammarico, ma senza troppo stupore, l’annullamento, deciso con atto unilaterale e motu proprio dal presidente pro tempore, del Consiglio che avrebbe dovuto approvare il ... realtasannita.it

Ente montano del Taburno, NdC: Bilancio della Comunità è ostaggio di escamotage: è atteggiamento anti-istituzionaleAbbiamo appreso con rammarico, ma senza troppo stupore, l’annullamento, deciso con atto unilaterale e motu proprio dal presidente pro tempore, del Consiglio che avrebbe dovuto approvare il Bilancio di ... ntr24.tv

Stefania Dalmasso, Sindaca di Piasco, è stata nominata Vice-Presidente di Uncem Piemonte, entrando ufficialmente nella nuova Giunta esecutiva dell’ente montano che supporta le amministrazioni locali delle aree alpine e appenniniche della regione. L’ann - facebook.com facebook