Ennesimo accoltellamento a Salerno città | due 16enni in ospedale si indaga

Da salernotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Salerno si sono affrontati due ragazzi di 16 anni in via Belisario Corenzio. Durante una lite, uno dei due ha estratto un coltello e lo ha ferito all’addome. Entrambi sono stati portati in ospedale, dove sono sotto controllo. La polizia sta cercando di capire cosa abbia scatenato la rissa.

Ennesimo accoltellamento a Salerno città. In via Belisario Corenzio, nella zona orientale, 2 giovani di 16 anni sono stati protagonisti di un'accesa lite. Uno dei minori avrebbe sferrato un fendente mirando al collo del coetaneo, a pochi metri dall'istituto comprensivo del quartiere. La Centrale 118 ha allertato 2 ambulanze del Vopi e i due ragazzi sono stati trasportati in ospedale, uno con una ferita da taglio alla mano e l'altro al collo. Indaga, dunque, la Polizia di Stato, per far luce sul gravissimo accaduto. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

