Ennesimo accoltellamento a Salerno città | due 16enni in ospedale si indaga

Questa sera a Salerno si sono affrontati due ragazzi di 16 anni in via Belisario Corenzio. Durante una lite, uno dei due ha estratto un coltello e lo ha ferito all’addome. Entrambi sono stati portati in ospedale, dove sono sotto controllo. La polizia sta cercando di capire cosa abbia scatenato la rissa.

Ennesimo accoltellamento a Salerno città. In via Belisario Corenzio, nella zona orientale, 2 giovani di 16 anni sono stati protagonisti di un'accesa lite. Uno dei minori avrebbe sferrato un fendente mirando al collo del coetaneo, a pochi metri dall'istituto comprensivo del quartiere. La Centrale 118 ha allertato 2 ambulanze del Vopi e i due ragazzi sono stati trasportati in ospedale, uno con una ferita da taglio alla mano e l'altro al collo. Indaga, dunque, la Polizia di Stato, per far luce sul gravissimo accaduto. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Salerno Città Accoltellamento a Salerno, in via Ostaglio: ferito uno straniero, si indaga Nella serata di ieri, in via Ostaglio a Salerno, si è verificato un accoltellamento che ha coinvolto un uomo straniero, rimasto ferito. Ennesimo incidente sulla litoranea di Battipaglia: 3 feriti, si indaga La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Salerno Città Ennesimo accoltellamento a Salerno città: due 16enni in ospedale, si indagaEnnesimo accoltellamento a Salerno città. In via Belisario Corenzio, nella zona orientale, 2 giovani di 16 anni sono stati protagonisti di un'accesa lite. Uno dei minori avrebbe sferrato un fendente ... salernotoday.it LA CITTÀ SICURA ... DIAMANTE ENNESIMO ACCOLTELLAMENTO IN CENTRO Il buon Di Cesare, ristoratore della Barcaccia di fronte al museo Vittoria Colonna, è stato accoltellato la scorsa notte all'interno del suo locale. Fino a qualche tempo fa pra facebook @ComuneMI @ore14rai2 Due ragazzini accoltellati in metropolitana venerdì sera, quando purtroppo non c'erano talk-show dedicati. Ennesimo fatto gravissimo. Da Cadorna a Lambrate un minore ha portato un'arma da taglio su mezzi pubblici. Basta x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.