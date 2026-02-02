Enjoy Dolce Frutta in vetrina al Fruit Logistica

Questa mattina, nella fiera Fruit Logistica di Berlino, Enjoy Dolce Frutta ha preso posto nella vetrina principale. Dal 4 al 6 febbraio, l’azienda espone i suoi prodotti nello stand b16, attirando l’attenzione di visitatori e operatori del settore. La manifestazione si svolge nella hall 2.2, dove si preannunciano incontri e scambi di idee tra produttori e distributori.

Dal 4 al 6 febbraio nella hall 2.2 stand b16 Enjoy Dolce Frutta sarà protagonista al Fruit Logistica di Berlino. Attraverso degustazioni preparate appositamente sul posto dallo chef Mario Musci, noto per la sua capacità di valorizzare gli ingredienti rispettando l'essenza e la stagionalità dei prodotti, verranno promosse le caratteristiche dei frutti del progetto sottolineando l'importanza di una alimentazione sana e sostenibile. Enjoy Dolce Frutta è una campagna promossa da Op Armonia e co-finanziata dalla Unione europea che valorizza la frutta fresca made in Ue, mettendo in risalto il gusto, la qualità e i benefici nutrizionali di prodotti come fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie e uva.

