Emulo di Fleximan colpisce a Rivalta di Torino | tagliati entrambi gli autovelox installati sulla variante

Questa notte a Rivalta di Torino qualcuno ha preso di mira gli autovelox sulla variante del Dojrone. Entrambi gli apparecchi, installati dal Comune e gestiti dalla polizia locale, sono stati tagliati con un flessibile. La scoperta è stata fatta questa mattina, lasciando intendere che si tratti di un gesto mirato, forse ispirato da un emulatore di Fleximan. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Entrambi gli autovelox installati dal Comune di Rivalta di Torino (e gestiti dalla polizia locale) sulla variante del Dojrone sono stati tagliati nella notte di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, verosimilmente con l'uso di un flessibile. Ad accorgersi del danneggiamento dell'ennesimo emulo di Fleximan (in provincia un caso analogo si era verificato a Ivrea, con il responsabile individuato e denunciato dopo qualche tempo) sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul posto, per i sopralluoghi e i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che procederà con le indagini, e i carabinieri della stazione di Orbassano.

