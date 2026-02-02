Emozioni per la 2°A della primaria Dante Alighieri | premiata da Mattarella per la Giornata della Memoria

Gli studenti della seconda A della scuola primaria Dante Alighieri hanno vissuto un momento speciale. Sono stati premiati dal Presidente Mattarella durante la cerimonia per la Giornata della Memoria. I bambini hanno presentato un libro illustrato che racconta una storia sulla Shoah. L’emozione si leggeva sui loro volti, e il riconoscimento ha rappresentato un grande traguardo per loro. Partecipano al 24° concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah” e si sono fatti notare per il loro lavoro.

Una storia in un libro illustrato. Tanta emozione per i piccoli vincitori del 24° concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah". La classe 2°A della scuola primaria Dante Alighieri, dell'Istituto comprensivo 4 'Annalena Tonelli' ha ricevuto martedì scorso, in occasione della Giornata della Memoria, il riconoscimento direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e della presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni. Il lavoro premiato 'Camelia e la casa dei ricordi. La famiglia Matatia di Forlì', è un libro pop-up realizzato in classe che racconta la vicenda della giovane ebrea forlivese perseguitata dopo l'emanazione delle leggi razziali.

