Emergenza in Bolognina | donna aggredita e poi rapinata Soccorsa da un passante

Un'aggressione si è trasformata in rapina nella zona della Bolognina. Una donna è stata presa di mira e aggredita, poi derubata. Fortunatamente, un passante ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Bologna, 2 febbraio 2026 – Ancora un' aggressione che si è trasformata in rapina nella zona della Bolognina, questa volta a farne le spese è stata una donna. Cosa è successo . La notte scorsa, intorno alle 2.30, una donna di origini italiane, di circa 50 anni, era in attesa dell' autobus in via Matteotti, quando è stata avvicinata da un uomo che, vedendola sola, ha cercato di iniziare una conversazione, chiedendole se voleva una sigaretta. Nonostante il rifiuto della donna, l'uomo ha proseguito nel suo intento di approccio diventando sempre più insistente nell'offerta della sigaretta.

Una donna è stata vittima di una rapina violenta in via Bolognina, mentre si recava al lavoro.

