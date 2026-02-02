Emergenza in Argentina | taglio dei fondi mentre brucia la Patagonia

La Patagonia argentina sta vivendo un’emergenza senza precedenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, bruciando oltre 40.000 ettari di terra e mettendo in crisi i soccorsi. Le autorità hanno deciso di tagliare i fondi destinati agli interventi, cercando di contenere il disastro ma senza grandi risultati finora. I vigili del fuoco faticano a domare le fiamme e la situazione si fa sempre più difficile.

L'emergenza incendi sta devastando la Patagonia argentina, dove le fiamme hanno già incenerito oltre 40.000 ettari nella regione settentrionale. Il disastro ha coinvolto anche il parco nazionale Los Alerces, sito UNESCO che custodisce alberi millenari. Nonostante la gravità, il governo di Javier Milei compromette le operazioni di soccorso. L'insufficienza dei fondi rallenta la lotta contro le fiamme. Sotto l'attuale amministrazione, il corpo dei vigili del fuoco sta subendo un duro colpo. Ha perso nel giro di poco tempo decine di unità, passando da 430 a 390 operatori. Un collasso che affonda le radici nel taglio di budget. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Emergenza in Argentina: taglio dei fondi mentre brucia la Patagonia

