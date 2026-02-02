Elly Schlein ha fatto una scoperta insolita: ha deciso di dedicare attenzione a Tolkien. La deputata ha preso l’iniziativa grazie all’intermediazione della scrittrice Chiara Valerio. Ora si chiede perché finora nessuno abbia mai considerato abbastanza l’autore de Il Signore degli Anelli. La sua frase “Dobbiamo riprendercelo” ha fatto discutere, ma resta da capire se questa attenzione sarà solo simbolica o se porterà a qualcosa di più concreto.

Elly Schlein, grazie ai buoni uffici della scrittrice Chiara Valerio, ha scoperto che Tolkien è meritevole di attenzione. Di più, che merita un posto nel pantheon del Pd. «Non dobbiamo avere il complesso di inferiorità. Dobbiamo riprenderci Tolkien», ha detto dal palco dell’evento dem “Un’altra storia, l’alternativa nel mondo che cambia” a Milano. Elly Schlein scopre il fascino di Tolkien. Colpisce in particolare quel «riprenderci», come qualcosa che è stato portato via e che va riconquistato, mentre è noto a tutti che la sinistra mainstream non lo ha mai tenuto in particolare considerazione, mentre Tolkien occupa un posto di assoluto rilievo nell’immaginario della destra da oltre un cinquantennio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Elly Schlein scopre Tolkien: «Dobbiamo riprendercelo». Ma quando mai lo hanno considerato?

La lotta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni non si ferma alle parole politiche.

Elly Schlein ha lanciato un messaggio chiaro: "Dobbiamo riprenderci Tolkien".

