Elezioni comunali Nel Pd parte la corsa al dopo Marotta | programma e candidature dividono il partito

A San Nicola la Strada il Partito Democratico sta attraversando un momento di grande tensione. Dopo le dimissioni di Marotta, il partito si prepara alle prossime elezioni comunali, ma al suo interno si fanno già sentire le divisioni. Candidature e programmi dividono i membri, mentre si cerca di trovare una linea unitaria per affrontare la sfida elettorale. La corsa per il nuovo candidato sindaco sembra già entrare nel vivo.

La politica locale scalda i motori in vista della prossima primavera elettorale e, a San Nicola la Strada, il Partito Democratico vive una fase particolarmente delicata. Una stagione definita da una strategia a doppio binario: da un lato la costruzione di una proposta programmatica solida e credibile, dall’altro un confronto interno sempre più acceso sulla successione al sindaco Vito Marotta, che rischia di incrinare l’unità del centrosinistra. Negli ultimi giorni il dibattito interno si è intensificato e sul tavolo sono emersi con maggiore chiarezza i nomi dei possibili candidati alla guida della coalizione.🔗 Leggi su Casertanews.it

Le imminenti elezioni comunali a San Nicola la Strada vedono la maggioranza compatta sotto la guida del Pd, che si prepara a confermare il proprio ruolo.

#San-Cipriano-d'Aversa || Il fronte che si oppone al sindaco uscente Vincenzo Caterino ha deciso di azzerare le candidature in vista delle prossime elezioni comunali.

