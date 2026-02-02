La morte improvvisa di Maria Rita Parsi ha lasciato tutti senza parole. La psicologa e psicoterapeuta, nota a livello nazionale e internazionale, è scomparsa senza preavviso, sorprendendo amici, colleghi e persone che avevano seguito il suo lavoro. Eleonora Daniele ha chiarito che Parsi non soffriva di alcuna malattia, cosa che rende ancora più inspiegabile il suo decesso. La notizia ha fatto il giro del mondo della cultura e della politica, lasciando un vuoto difficile da colmare.

La morte improvvisa di Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di rilievo nazionale ed internazionale, ha colto di sorpresa l’intero mondo della cultura, della politica e della comunicazione italiana. La notizia è stata resa nota in diretta da Eleonora Daniele durante la trasmissione *Storie Italiane*, dove ha interrotto un servizio per annunciare il decesso della collega e amica. L’annuncio, dato con voce tremante e emozione evidente, ha scosso immediatamente il pubblico e i collaboratori della trasmissione. Daniele ha sottolineato che Maria Rita Parsi non presentava alcun problema di salute, né era affetta da malattie croniche: “Non era malata, non aveva nulla”, ha ripetuto più volte, evidenziando il dolore per un evento così inaspettato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eleonora Daniele: “Maria Rita Parsi non soffriva di alcuna malattia

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Eleonora Daniele ha annunciato in diretta la morte di Maria Rita Parsi, lasciando tutti senza parole.

Eleonora Daniele ha annunciato in diretta la scomparsa di Maria Rita Parsi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Maria Rita Parsi, la tragedia di Crans-Montana e un appello ai giornalisti: Non vi fate intimidire; A Storie al bivio ospiti Nadia Bengala, Carolina Marconi, Arianna David, Veronica Maya, Antonella Mosetti, Laura Adriani.

Eleonora Daniele scioccata dalla morte di Maria Rita Parsi: non ci posso credereEleonora Daniele non riesce a credere alla notizia che è arrivata in diretta: è morta Maria Rita Parsi, presenza costante di Storie Italiane ... ultimenotizieflash.com

Maria Rita Parsi com'è morta, Eleonora Daniele svela in tv cosa è successo: «Non aveva nulla, non era malata: è sconvolgente»Come è morta stamattina a Roma Maria Rita Parsi? Aveva 78 anni, psicoterapeuta sempre in prima linea nella tutela dell'infanzia, ... msn.com

Maria Rita Parsi, come è morta: la rivelazione in tv di Eleonora Daniele - facebook.com facebook

Sono inorridito dalla conduzione di Eleonora Daniele di #StorieItaliane x.com