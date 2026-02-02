Elena Rybakina si presenta sulla scena con un carattere riservato, quasi invisibile tra la folla della Rod Laver Arena. Mentre quasi quindicimila persone assistono alla partita, qualcuno si siede senza sapere molto sulla sua storia o sul suo stile di gioco. Lei invece si concentra, senza mostrare troppo, pronta a dare il massimo in campo. La sua presenza silenziosa nasconde una determinazione forte, pronta a sorprendere chi la osserva.

Tra le quasi quindicimila persone che possono essere contenute dalla Rod Laver Arena, almeno una, per la legge dei grandi numeri, deve essersi seduta al suo posto senza conoscere granché bene Elena Rybakina. Per questo ipotetico spettatore, sarà stata un’esperienza perlomeno singolare assistere al trionfo della kazaka. Come può un pugnetto alzato contenere la vittoria di uno Slam? Contro la numero uno del mondo, in rimonta nel set decisivo, come è possibile? Un pugno che non arriva nemmeno al cielo – non ha neanche quell’ambizione – si ferma all’altezza del viso, uguale a tutti i pugni che si fanno per tanti punti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Elena Rybakina, l'introversa

