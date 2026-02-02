EFL Cup Arsenal-Chelsea | derby di Londra da dentro o fuori all’Emirates

All’Emirates Stadium si gioca una semifinale di EFL Cup decisiva. Arsenal e Chelsea si sfidano in un derby di Londra che potrebbe decidere chi va in finale. La tensione è alta e le due squadre sono pronte a tutto per passare il turno. La partita si presenta aperta, con entrambe le formazioni determinate a conquistare la vittoria.

Notte da brividi all’Emirates Stadium: il ritorno della semifinale di EFL Cup mette di fronte Arsenal e Chelsea in un derby che vale l’accesso alla finale. I Gunners partono dal 3-2 dell’andata maturato a Stamford Bridge, un vantaggio minimo che non consente calcoli e promette una gara aperta fino all’ultimo minuto. Il contesto della sfida. L’Arsenal arriva con il morale alto dopo l’ultimo successo in campionato e può contare sul fattore campo, ma il margine è sottile e qualsiasi episodio può ribaltare l’inerzia del doppio confronto. Il Chelsea, dal canto suo, si presenta con fiducia crescente e la consapevolezza che un gol può rimettere tutto in equilibrio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Il match tra Chelsea e Arsenal, in programma il 14 gennaio 2026 alle 21:00, si inserisce nel percorso della EFL Cup.

Nella semifinale di andata dell’EFL Cup, l’Arsenal ha battuto il Chelsea 3-2 a Stamford Bridge.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Arsenal vs Chelsea betting tips and predictions – Cucurella & Timber in 10/1 bet builderArsenal host Chelsea in the second leg of the EFL Cup semi-final on Tuesday night. Arsenal vs Chelsea best bets Bet on Arsenal to win, Marc Cucurella to be carded and Rice 1+ SOT at 13/2 on ... talksport.com

Arsenal vs Chelsea betting preview: Best odds and predictions for EFL Cup clashALREADY 3-2 up in the tie, Arsenal will host Chelsea in the second leg of their EFL Cup semi-final at the Emirates on Tuesday night. Both teams will come into the London derby in good ... thesun.ie

