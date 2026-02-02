Educazione all’affettività e alla parità | confronto al Convitto

Questa mattina si è svolto al Convitto un incontro sulla promozione dell’educazione all’affettività e alla parità. I dirigenti scolastici, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni si sono confrontati su come introdurre questi temi nelle scuole. L’obiettivo è sensibilizzare studenti e docenti su rispetto e inclusione, in un momento in cui l’attenzione al benessere emotivo delle giovani generazioni cresce. La riunione si inserisce nel quadro del Decreto Dirigenziale della Regione Campania, che finanzierà nuovi progetti attraverso il Fondo Sociale Europeo 2021

Tempo di lettura: 2 minuti Il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 14 gennaio 2026, con oggetto FSE + 2021-2027. Avviso pubblico “ Valorizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità, dell’educazione affettiva e della gestione delle emozioni”, ha approvato una graduatoria e giudicato finanziabile in ottima posizione il Progetto n.420 del Convitto Nazionale di Avellino dal titolo “Relazioni consapevoli: educazione all’affettività e alla parità”. Esso prevede l’attivazione di percorsiattività di educazione all’ affettività e alla gestione delle emozioni, finalizzatie alla diffusione della cultura della gentilezza, della non violenza e delle pari opportunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Educazione all’affettività e alla parità: confronto al “Convitto” Approfondimenti su Convitto RegioneCampania Educazione all’affettività e alla parità: conforto al “Convitto” La Regione Campania ha approvato un decreto che prevede un progetto di educazione all’affettività e alla parità nelle scuole. "Relazioni consapevoli: educazione all'affettività e alla parità", il progetto promosso dal Convitto di Avellino Il Convitto di Avellino ha lanciato un nuovo progetto chiamato La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Convitto RegioneCampania Argomenti discussi: Educazione sessuo-affettiva nelle scuole, se non ne parlano i prof ci pensa il web: i dati allarmanti sulla pedagogia pornografica e i rischi reali per chi si affida solo a internet; Educare all’affettività? Una risposta da dare; Circoli Culturali Giovani Paolo II - Palermo: Educazione all’affettività: Costruire relazioni al tempo della crisi dei legami; Sì all’educazione sessuale, incontri di Ats nelle scuole. Il Convitto promuove l’educazione all’affettività e alla paritàIl Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 14 gennaio 2026, con oggetto FSE + 2021-2027. Avviso pubblico Valorizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità, ... irpinianews.it Il Convitto Colletta investe sulla promozione di relazioni consapevoli ed educazione all’effettivitàUn progetto finalizzato alla promozione di Relazioni consapevoli: educazione all’affettività e alla parità. A promuoverlo il Convitto Nazionale Colletta. Esso prevede l’attivazione di percorsi/attiv ... corriereirpinia.it Al via “Voci Libere”: educazione all’affettività, alle relazioni e alla parità di genere nelle scuole secondarie di primo grado di Roma Capitale. Condotto da Fondazione Media Literacy e Fondazione Mus-e Italia ETS, il progetto educativo coinvolge 130 studenti e facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.