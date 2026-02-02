Educazione all’affettività e alla parità | confronto al Convitto

Questa mattina si è svolto al Convitto un incontro sulla promozione dell’educazione all’affettività e alla parità. I dirigenti scolastici, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni si sono confrontati su come introdurre questi temi nelle scuole. L’obiettivo è sensibilizzare studenti e docenti su rispetto e inclusione, in un momento in cui l’attenzione al benessere emotivo delle giovani generazioni cresce. La riunione si inserisce nel quadro del Decreto Dirigenziale della Regione Campania, che finanzierà nuovi progetti attraverso il Fondo Sociale Europeo 2021

Il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 14 gennaio 2026, con oggetto FSE + 2021-2027. Avviso pubblico " Valorizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità, dell'educazione affettiva e della gestione delle emozioni", ha approvato una graduatoria e giudicato finanziabile in ottima posizione il Progetto n.420 del Convitto Nazionale di Avellino dal titolo "Relazioni consapevoli: educazione all'affettività e alla parità". Esso prevede l'attivazione di percorsiattività di educazione all' affettività e alla gestione delle emozioni, finalizzatie alla diffusione della cultura della gentilezza, della non violenza e delle pari opportunità.

