Educazione all’affettività e alla parità | conforto al Convitto

La Regione Campania ha approvato un decreto che prevede un progetto di educazione all’affettività e alla parità nelle scuole. L’obiettivo è promuovere un ambiente più inclusivo e rispettoso tra gli studenti. La proposta nasce dalla necessità di affrontare temi come il rispetto reciproco e le differenze di genere, coinvolgendo le scuole in un percorso di sensibilizzazione. Il decreto si inserisce nel quadro del finanziamento FSE + 2021-2027, e mira a rafforzare l’educazione civica nelle scuole campane. La misura è già stata accolta con entusiasmo da

Il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 14 gennaio 2026, con oggetto FSE + 2021-2027. Avviso pubblico " Valorizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità, dell'educazione affettiva e della gestione delle emozioni", ha approvato una graduatoria e giudicato finanziabile in ottima posizione il Progetto n.420 del Convitto Nazionale di Avellino dal titolo "Relazioni consapevoli: educazione all'affettività e alla parità". Esso prevede l'attivazione di percorsiattività di educazione all' affettività e alla gestione delle emozioni, finalizzatie alla diffusione della cultura della gentilezza, della non violenza e delle pari opportunità.

