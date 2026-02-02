Edmundsson Verona adesso è ufficiale! Colpo last-minute in difesa | il comunicato

L’Hellas Verona annuncia ufficialmente l’arrivo di Andrias Edmundsson. Il difensore islandese si è unito ai gialloblù nelle ultime ore del mercato di gennaio, dopo settimane di trattative. La società ha rinnovato il roster con un acquisto a sorpresa, poco dopo aver esonerato Paolo Zanetti. Edmundsson arriva con l’obiettivo di rafforzare la difesa e contribuire alla salvezza del team. La firma è stata fatta ieri sera, e ora il giocatore si prepara a debuttare con la maglia scaligera.

Il Verona ha ufficializzato l’ingaggio di Arthur Borghi come nuovo portiere.

