Fidel Castro lasciò il Che proprio quando la sua popolarità iniziava a calare e le tensioni tra i due si facevano sempre più evidenti. Muller ricostruisce quei momenti e spiega come Fidel decise di abbandonare il suo compagno di lotta, chiudendo un capitolo importante della rivoluzione cubana.

Perché Fidel abbandonò il Che?, ¿Por qué Fidel abandoPnó al Chef: è il titolo di un libro di Albert Muller (Universal, 232 pp., 34,67 euro) che è stato presentato all’ultima Fiera del Libro di Miami, e che torna sull’annoso dubbio se Ernesto Che Guevara, tuttora celebrato dal regime cubano come massimo martire della Rivoluzione, non sia stato in realtà mandato al macello apposta perché aveva iniziato a dare fastidio a Fidel Castro, in particolare per le sue critiche all’U. Messa così, sembra una fra le tante tesi complottiste che oggi proliferano: con la differenza che non è anti-Usa come la gran parte di esse (dall’11 settembre in poi si è diffusa tra le altre anche la fake che gli americani si sarebbero fatti da soli lo sbarco sulla luna) ma invece colpisce una icona dell’antiamericanismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ecco perché Castro lasciò il Che al suo destino

