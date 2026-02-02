Ecco la classifica di giochi e console più venduti in Giappone nel 2025

Nel 2025, in Giappone, sono stati venduti molti giochi e console. La rivista Famitsu ha reso pubblici i dati ufficiali, che coprono un anno di vendite dal 30 dicembre 2024 al 28 dicembre 2025. I numeri mostrano quali sono stati i titoli e le console più popolari tra i giocatori giapponesi.

Famitsu ha pubblicato la classifica ufficiale dei giochi e delle console più venduti in Giappone nel 2025, basata sui dati raccolti tra il 30 dicembre 2024 e il 28 dicembre 2025. Il report offre uno spaccato molto chiaro delle preferenze del pubblico giapponese. Nintendo emerge come protagonista assoluta, sia per titoli venduti sia per hardware. I numeri confermano tendenze già visibili negli anni precedenti, ma con alcune novità significative. In particolare, il debutto di Switch 2 ha avuto un impatto enorme sul mercato. Partendo dai videogiochi, il titolo più venduto del 2025 è Mario Kart World per Nintendo Switch 2, con oltre 2,2 milioni di copie vendute solo nel mercato retail giapponese. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ecco la classifica di giochi e console più venduti in Giappone nel 2025 Approfondimenti su Famitsu Classifica La classifica dei libri più venduti nel 2025 fino all’autunno Dan Brown e gli altri: la classifica dei libri più venduti in Italia nel 2025 Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Famitsu Classifica Argomenti discussi: Medicina. Ecco la classifica mondiale delle Università: è sempre un dominio anglosassone, Bologna unica italiana nella top 100; I migliori spaghetti: ecco la classifica di Altroconsumo; Immobiliare, resta alta la domanda di affitti: ecco la classifica dei capoluoghi più gettonati; Migliori università europee, Bologna esce dalla top 50: ecco la classifica QS degli Atenei di Emilia-Romagna e Marche. Alcaraz in fuga: ora Sinner ha 3350 punti di distacco in classifica. Ecco il piano di Jannik per tornare n.1La vittoria in Australia consente ad Alcaraz di consolidare il primato in classifica. Sinner potrà pianificare il sorpasso nella stagione sulla terra ... gazzetta.it Marche auto più affidabili: ecco la classifica aggiornataEcco quali sono le marche auto più affidabili in base a una nuova classifica che tiene conto dei feedback degli automobilisti europei: dominano le giapponesi ... virgilio.it DxS (DK e Seungkwan) dei SEVENTEEN stanno facendo scalpore nelle classifiche musicali mondiali. Il duo ha raggiunto il primo posto nella classifica Spotify Daily Viral Songs in paesi come Giappone, Malesia e Indonesia con “Blue”, brano che dà il titolo al l - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.