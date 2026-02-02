Ecco cosa rischia l’Inter per l’episodio del petardo contro la Cremonese

La partita tra Cremonese e Inter si è conclusa con una vittoria per 2-0 dei nerazzurri, ma il match è stato oscurato da un episodio grave. Durante il match, un petardo è stato lanciato in campo, creando scompiglio e preoccupazione. Ora si attende la decisione della FIGC, che potrebbe sanzionare l’Inter per comportamento scorretto dei suoi tifosi. La società nerazzurra rischia di dover affrontare multe e altre misure disciplinari.

L’episodio è avvenuto pochi minuti dopo l’inizio della ripresa. Un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo dalla curva ospiti e l’ordigno è esploso vicino al portiere della Cremonese, Emil Audero. Il rumore è stato fortissimo e il portiere è subito finito a terra, visibilmente scosso. L’arbitro ha fermato il gioco e ha chiamato lo staff medico per verificare le condizioni del giocatore che fortunatamente ha potuto continuare la partita. Per alcuni minuti, infatti, si è temuto il peggio, ma dopo le cure Audero è riuscito a rialzarsi e, come detto, a continuare la partita. Questo ha permesso alla gara di riprendere regolarmente fino al fischio finale.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Inter Cremonese

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo ha colpito il portiere Audero, causando un serio spavento.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, è stato individuato chi ha lanciato il petardo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Cremonese

Argomenti discussi: Virus Nipah, l'Oms lancia l'allerta: tasso di mortalità altissimo. Ecco cosa sta succedendo davvero in India; Askatasuna, arrestato uno degli aggressori dell'agente: ecco cosa rischia legalmente; Cuba nel mirino di Trump: dopo Maduro, l’Avana rischia il negoziato coatto. Report Csis; Entrare o no nel Board of Peace di Trump? Ecco cosa rischia davvero la sovranità italiana.

Ecco cosa rischia l’Inter per l’episodio del petardo contro la CremoneseLa partita tra Cremonese e Inter, vinta dai nerazzurri per 2-0, è stata segnata da un episodio grave che ha fatto passare il risultato in secondo piano. dailynews24.it

Cosa rischia l’Inter per il petardo che ha sfiorato Audero: non solo una multa pesanteIl Codice di Giustizia Sportiva è chiaro su casi del genere: le società sono responsabili del comportamento dei propri sostenitori ... fanpage.it

Cosa rischia l'Inter dopo il petardo dei tifosi contro Audero: curva e stadio chiusi con la Juventus - facebook.com facebook

Petardo ad Audero durante Cremonese-Inter, il responsabile sarà arrestato: cosa rischia il club nerazzurro x.com