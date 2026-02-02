Eccellenze Sportive Scolastiche | La BAT celebra i suoi campioni all’auditorium del Liceo Carlo Troy

La BAT ha premiato i suoi campioni ieri sera all’auditorium del Liceo “Carlo Troy” di Andria. La cerimonia ha visto protagonisti gli studenti della provincia Barletta-Andria-Trani che si sono distinti nelle Finali Nazionali delle Competizioni Sportive Scolastiche e nei Giochi della Gioventù 20242025. La sala era piena di genitori, insegnanti e atleti, tutti pronti a congratularsi con i giovani atleti per i loro risultati. La serata è stata un’occasione per celebrare l’impegno e la passione

Lunedì 2 febbraio 2026, nell'auditorium del Liceo Classico "Carlo Troya" di Andria, si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti della provincia Barletta-Andria-Trani che si sono distinti nelle Finali Nazionali delle Competizioni Sportive Scolastiche e nei Giochi della Gioventù 20242025. L'evento, organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale della BAT, ha celebrato non solo i risultati sportivi, ma soprattutto il percorso di crescita, impegno e inclusione che ha portato i giovani atleti a rappresentare il territorio a livello nazionale. Il clima era carico di emozione, con studenti, insegnanti, famiglie e rappresentanti istituzionali riuniti per onorare un'esperienza che va oltre la vittoria sul podio.

