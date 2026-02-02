Eccellenze pontine nel mondo | il Minestrone Findus compie 60 anni

Il Minestrone Findus di Cisterna compie 60 anni. Nato nel 1966 nello stabilimento pontino, è uno dei primi prodotti a uscire dalla fabbrica, a poca distanza dai Pisellini Primavera. Ancora oggi, lo stabilimento è il cuore della produzione, e il Minestrone rimane uno dei simboli storici dell’azienda in Italia.

Il Minestrone Findus compie 60 anni. Nato nel 1966 nello stabilimento di Cisterna, entrato in funzione due anni prima e ancora oggi cuore pulsante della produzione, il Minestrone Findus è tra i primi prodotti a nascere nel sito pontino, appena un anno dopo i Pisellini Primavera, a conferma della vocazione orticola dell'Agro Pontino che ancora oggi ne fa un territorio d'elezione per la produzione di vegetali. Un'intuizione industriale destinata a segnare la storia dei surgelati e a contribuire in modo determinante alla costruzione della leadership di Findus, oggi parte del gruppo Nomad Foods, principale player europeo nel frozen food.

