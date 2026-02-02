Dopo la sconfitta contro la Castiglionese, la Sansovino ha deciso di cambiare allenatore. Poche ore dopo il triplice fischio, Giacomo Chini lascia la panchina e il club cerca subito un nuovo allenatore.

MONTE SAN SAVINO L’avventura di Giacomo Chini sulla panchina della Sansovino è terminata poche ore dopo il triplice fischio della sconfitta patita dagli arancioblù sul campo della Castiglionese. A pesare non è solo il risultato dell’ultimo incontro della formazione della Valdichiana sulla decisione del club di sollevare Chini dall’incarico, quanto semmai un girone di ritorno lontano per risultati da quanto visto all’andata. Dopo la debacle di Grassina (sconfitta per 6-0) si sono susseguite la sconfitta di San Giovanni Valdarno, il pareggio interno con la Baldaccio Bruni quindi il passo falso di Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza: nelle prossime ore la scelta

